تشكيلة ميلان المتوقعة أمام أتالاتنا في الدوري الإيطالي 2022-2023 يتوق لمعرفتها عشاق الروسونيري المنتشيين بلقب الدوري الموسم الماضي، حيث ينتظر جماهير النادي الإيطالي المزيد من الإنجازات في الموسم الجديد تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي.

ويحل اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 حامل لقب الدوري نادي ميلان ضيفًا على نظيره أتالانتا على ملعب جيويس، وذلك في تمام الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية، وستذاع المباراة على قوات أبو ظبي الرياضية AD Sports Premium 1، وأيضًا من خلال Starz Play App.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي

يدخل اليوم الروسونيري الجولة الثانية من منافسات الدوري الإيطالي بعد تحقيق العلامة الكاملة في الجولة الأولى أمام أودينيزي بنتيجة 4-2، ويسعى مدرب ميلان السيد ستيفانو بيولي للحفاظ على نفس النسق للبقاء في صدارة الكالتشيو، لذلك قد يعتمد التشكيلة التالية:

الحراسة: مايك ميغنان

الدفاع: كالابريا – كالولو – توموري – ثيو هيرنانديز

الوسط: إسماعيل بن ناصر – تونالي – ميسياس

الهجوم: دياز – لياو – ريبيك

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