موعد مباراة ميلان وأتالاتنا في الدوري الإيطالي هو موعد يترقبه اليوم متابعي الروسونيري، حيث يسعى ميلان في الجولة الثانية أن يحقق الانتصار لحصد ثلاثة نقاط أخرى بعد تحقيق العلامة الكاملة في الجولة الأولى.

ترتيب نادي ميلان في الدوري الإيطالي حاليًا هو السادس برصيد 3 نقاط، حيث يطمح بطل الدوري الإيطالي بقيادة ستيفانو بيولي أن يواصل على نفس النهج هذا الموسم للبقاء في صدارة الأندية الإيطالية، وقد نرى الميلان أيضًا من بين الفرق المنافسة هذا العام في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي هو اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 في تمام الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية على ملعب جيويس، والقنوات الناقلة لهذه المباراة هي قنوات أبو ظبي الرياضية: AD Sports Premium 1، أيضًا من خلال Starz Play App.

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