تشكيلة ميلان المتوقعة أمام فيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة اليوم المقرر أن تنطلق الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

يستعد ميلان اليوم لخوض مواجهة على أرضه أمام فيورنتينا على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الإيطالي، وستكون هذه المباراة الأخيرة في الدوري هذا العام، استعدادًا لمنافسات كأس العالم قطر 2022 التي تنطلق 20 نوفمبر الأحد القادم.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام فيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام فيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي تناقلتها عدة مواقع ومصادر رياضية عالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد المدرب بيولي على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: تاتاروسانو

الدفاع: كالولو – كايير – توموري – بالو توريه

الوسط: بن ناصر – تونالي – ميسياس – دياز - لياو

الهجوم: جيرو

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