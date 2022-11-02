تشكيلة ميلان المتوقعة اليوم لمواجهة سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يلعب نادي ميلان اليوم مباراة مهمة أمام نادي سالزبورغ النمساوي على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويجب على الروسونيري أن يحقق الفوز هذا المساء للمحافظة على المركز الثاني في المجموعة ليصبح برصيد 10 نقاط، وبالتالي ضمان العبور إلى دور الـ16 إلى جانب تشيلسي المتصدر.

تشكيلة ميلان المتوقعة اليوم لمواجهة سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة ميلان المتوقعة اليوم لمواجهة سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا تناقلتها أبرز المواقع والمصادر الرياضية العالمية، وبحسب آخر التحليلات، فمن المقرر أن يعتمد المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: تاتاروسانو

الدفاع: كالولو – كايير – غابيا - هرينانديز

الوسط: تونالي – بن ناصر – ريبيتش – كيتيلاري – لياو

الهجوم: جيرو

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