مباراة ريال مدريد وسلتيك اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرض لكم تفاصيلها فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى الموعد والقناة الناقلة.

يستعد نادي ريال مدريد اليوم لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام نادي سلتيك الإسكوتلندي على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وكان الملكي قد أمن بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي خلال الجولات الماضية بعد أن تصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، أما بالنسبة لسلتيك ستكون مباراته اليوم توديعية بعد أن تذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط.

مباراة ريال مدريد وسلتيك اليوم في دوري أبطال أوروبا..الموعد والقناة الناقلة

اليوم: الأربعاء 2 نوفمبر 2022

المناسبة: الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

الملعب: سانتياغو برنابيو

الموعد: 08:45 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: خالد الحدي

القناة: beIN Sports 1 HD Premium

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