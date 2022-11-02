مباراة مان سيتي وإشبيلية اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرض لكم تفاصيلها فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى الموعد والقناة الناقلة.

يلعب نادي مانشستر سيتي اليوم مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام نادي إشبيلية الإسباني على ملعب "الاتحاد"، وكان السيتي قد حسم التأهل للدور ثمن النهائي في الجولة الماضية بعد تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة، في حين أن إشبيلية سيسعى اليوم للفوز لحصد الثلاث النقاط التي تؤمن له مقعدًا في بطولة الدوري الأوروبي.

مباراة مان سيتي وإشبيلية اليوم في دوري أبطال أوروبا: الموعد والقناة الناقلة

اليوم: الأربعاء 2 نوفمبر 2022

المناسبة: الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

الملعب: الاتحاد

الموعد: 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: محمد بركات

القناة: beIN Sports 2 HD Premium

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