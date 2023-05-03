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تشكيلة ميلان المتوقعة ضد كريمونيسي اليوم في الدوري الإيطالي 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 03 أيّار / مايو 2023 - 11:04
(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)
(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

تشكيلة ميلان المتوقعة ضد كريمونيسي اليوم في الدوري الإيطالي 2023 نستعرضها فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 33.

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يستضيف نادي إي سي ميلان اليوم خصمه نادي كريمونيسي على أرضية ملعب "سان سيرو" في إطار منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 22-23.

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وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر والسودان وقطر، وسيتم نقلها عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية على قناة AD Sports Premium 1 بصوت المعلق عصام عبده. 

تشكيلة ميلان المتوقعة ضد كريمونيسي اليوم في الدوري الإيطالي 2023

المدرب: ستيفانو بيولي
التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالابريا ، كالولو ، ثياو ، ثيو هرنانديز

خط الوسط: أستر فرانكس ، بن ناصر ، دي كيتيلاري 

خط الهجوم: ساليمايكيرس ، أوريجي ، دياز


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