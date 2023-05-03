تشكيلة ميلان المتوقعة ضد كريمونيسي اليوم في الدوري الإيطالي 2023 نستعرضها فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 33.

يستضيف نادي إي سي ميلان اليوم خصمه نادي كريمونيسي على أرضية ملعب "سان سيرو" في إطار منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 22-23.

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وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر والسودان وقطر، وسيتم نقلها عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية على قناة AD Sports Premium 1 بصوت المعلق عصام عبده.

تشكيلة ميلان المتوقعة ضد كريمونيسي اليوم في الدوري الإيطالي 2023

المدرب: ستيفانو بيولي

التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالابريا ، كالولو ، ثياو ، ثيو هرنانديز

خط الوسط: أستر فرانكس ، بن ناصر ، دي كيتيلاري

خط الهجوم: ساليمايكيرس ، أوريجي ، دياز