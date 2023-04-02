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تشكيلة ميلان المتوقعة ضد نابولي اليوم في الدوري الإيطالي

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 02 نيسان / أبريل 2023 - 08:26
(Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
(Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

البوابة – يلعب نادي ميلان اليوم مواجهة قوية على أرضية ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" أمام متصدر الدوري الإيطالي نادي نابولي في إطار منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري لموسم 2023.

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ميلان سيلعب اليوم بالاسم والتاريخ في محاولة للتغلب على أفضل نادي في أوروبا للموسم الحالي نادي أبناء الجنوب الذي يتصدر الدوري بفارق مريح جدًا وبرصيد 71 نقطة، ولربما تكون مواجهة تحضيرية بين الطرفين قبل اللقاء المنتظر في ربع نهائي دوري الأبطال.

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تنطلق صافرة البداية في مباراة ميلان ضد نابولي في تمام الساعة 09:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل عبر شبكة قنوات أبو ظبي بريميوم على قناة AD Sports 1 HD Premium.

تشكيلة ميلان المتوقعة ضد نابولي اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: ستيفانو بيولي

التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز ، توموري ، مالك ثياو ، كالابريا

خط الوسط: بن ناصر ، تونالي ، دياز 

خط الهجوم: لياو ، جيرو ، ساليمايكيرس


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