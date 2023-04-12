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تشكيلة ميلان المتوقعة ضد نابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 12 نيسان / أبريل 2023 - 09:54
(Photo by Tiziana FABI / AFP)
(Photo by Tiziana FABI / AFP)

تشكيلة ميلان المتوقعة ضد نابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023 نستعرضها من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة مساء اليوم. 

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يحل نادي نابولي اليوم ضيفًا ثقيلًا وخصمًا صعبًا على نادي ميلان في ملعب "سان سيرو" في إطار منافسات ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 22-23. 

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نابولي أو أبناء الجنوب كما يلقبون كانو قد خسروا برباعية نظيفة على أرضهم أمام البيغ ميلان الذي قدم مباراة وأداء على مستوى عالي جدًا في الدوري، لذا مواجهة اليوم سيكون صعب جدًا التكهن بنتيجتها.

تشكيلة ميلان المتوقعة ضد نابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023

المدرب: ستيفانو بيولي
التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: مايك ماينان
خط الدفاع: كالابريا ، كايير ، توموري ، ثيو هيرنانديز
خط  الوسط: كرونيتش ، تونالي ، بن ناصر
خط الهجوم: براهيم دياز ، جيرو ، لياو


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