تشكيلة ميلان المتوقعة لمواجهة نابولي اليوم في إياب دوري أبطال أوروبا 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذا اللقاء المرتقب هذا المساء.

يدخل ميلان اليوم المواجهة بقوة أمام نابولي على أرضية ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" بعد الانتصار بهدف دون رد في الذهاب على السان سيرو، ويطمح عشاق الروسونيري أن يتخطى الفريق هذا المساء مرحلة ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا والوصول لما هو أبعد من خلال تحقيق فوز آخر في الإياب.

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صافرة البداية ستنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسيتم نقلها على قناة beIN Sports 2 HD Premium بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة ميلان المتوقعة لمواجهة نابولي اليوم في إياب دوري أبطال أوروبا 2023

المدرب: ستيفانو بيولي

التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز ، توموري ، كايير ، كالابريا

خط الوسط: تونالي ، كرونيتش ، بن ناصر

خط الهجوم: لياو ، جيرو ، دياز