تشكيلة ميلان اليوم أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا يتابعها ويترقبها محبي الروسونيري الذي سيحل ضيفًا هذا المساء على نظيره نادي تشيلسي الإنجليزي على ملعب "ستامفورد بريدج"، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويطمح اليوم مشجعي البيغ ميلان أن يقودهم المدرب ستيفانو بيولي إلى تحقيق الفوز وتأكيد الصدارة في المجموعة التي تضم كلًا من تشيلسي ودينامو زغرب وسالزبورغ، حيث يحتل الروسونيري حاليًا المركز الأول في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

تشكيلة ميلان اليوم أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة ميلان اليوم أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا تحدثت عنها وتوقعتها العديد من المصادر التحليلية في أوروبا، وبحسب آخر التقارير، فقد يعتمد مدرب ميلان سيتفانو بيولي على خطة لعب 4-2-3-1، وستكون ضمن تشكيلة اليوم المتوقعة الأسماء التالية:

الحراسة: تاتاروسانو

الدفاع: توريه – توموري – كالولو - دست

الوسط: بن ناصر – تونالي – لياو – كيتيلاري - ريبيتش

الهجوم: جيرو

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