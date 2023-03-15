تشكيلة نابولي المتوقعة أمام آينتراخت فرانكفورت اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يستضيف نادي نابولي اليوم على أرضية ملعبه "دييغو أرماندو مارادونا" خصمه نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أوروبا 2023.

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وكان أبناء الجنوب قد تمكنوا في مباراة الذهاب من الفوز على أرض فرانكفورت بهدفين نظيفين، وجميع التوقعات تصب هذا المساء في مصلحة نابولي للوصول إلى ربع نهائي الأبطال، خاصة مع المستويات المميزة التي يقدمها الموسم الحالي على الصعيد المحلي والأوروبي.

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام آينتراخت فرانكفورت اليوم في دوري أبطال أوروبا

المدرب: لوتشيانو سباليتي

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: لورينزو ، رحماني ، مين جاي كيم ، أوليفيرا

خط الوسط: أنغويسا ، لوبتكا ، زيلينسكي

خط الهجوم: بوليتانو ، أوسيمين ، كفاراتسيخيليا