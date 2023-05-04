تعرف على تشكيلة نابولي المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي 2022-2023، موعد مباراة نابولي وأودينيزي، المعلق والقنوات الناقلة لهذا اللقاء.

يحل نادي نابولي اليوم ضيفًا ثقيلًا على أرضية ملعب "فريولي" لمواجهة نادي أودينيزي في إطار منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

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نابولي الذي يتصدر ترتيب الكالتشيو برصيد 79 نقطة سيكون اليوم بحاجة إلى نقطة فقط أمام مستضيفه أودينيزي ليحسم بشكل رسمي لقب الدوري الإيطالي قبل 5 جولات من نهاية الموسم.

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي 2023

المدرب: لوتشيانو سباليتي

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: أوليفيرا ، مين جاي كيم ، رحماني ، دي لورينزو

خط الوسط: زيلينسكي ، لوبتكا ، أنغويسا

خط الهجوم: كفاراتسخيليا ، أوسيمين ، لوزانو

موعد مباراة نابولي وأودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في مباراة نابولي ضد أودينيزي اليوم الخميس الموافق 4 مايو 2023 في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر والسودان وقطر.

المعلق والقنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

سيتم نقل مباراة نابولي ضد أودينيزي في الجولة 33 في الدوري الإيطالي على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية على قناة AD Sports Premium 1 بصوت المعلق فارس عوض.