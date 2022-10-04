تشكيلة نابولي المتوقعة أمام أياكس اليوم في دوري أبطال أوروبا سنتعرف عليها فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة وبقية التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء مساء اليوم.

سيحل اليوم نادي نابولي الإيطالي ضيفًا على نظيره نادي أياكس الهولندي على ملعب "يوهان كرويف"، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في دوري الأبطال، ويطمح اليوم أبناء الجنوب أن يحققوا الانتصار الثالث على التوالي في دوري الأبطال لتأكيد صدارة المجموعة على حساب كل من ليفربول ورينجرز وأياكس.

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام أياكس اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام أياكس اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب آراء المحللين الرياضيين فقد يعتمد مدرب نادي نابولي لوتشيانو سباليتي خطة لعب 4-3-3، وسيدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: ميريت

الدفاع: روي – مين جاي كيم – رحماني - لورينزو

الوسط: أنغويسا – لوبتكا - زيلينسكي

الهجوم: كفاراتسخيليا – جيوفاني سيميوني - بوليتانو

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