يستضيف نابولي خصمه بولونيا اليوم الأحد في مواجهة مهمة يشهدها ملعب دييغو أرماندو مارادونا ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة بين ثاني الترتيب العام برصيد 23 نقطة وصاحب المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة اللقاء عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق أحمد الحامد.

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام بولونيا اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة

المدرب: لوتشيانو سباليتي.

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، ليو أوستيغارد، كيم مين جاي، ماريو روي.

خط الوسط: تانغاي ندومبيلي، ستانيسلاف لوبوتكا، بيوتر جيلينسكي.

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو، جياكومو راسبادوري، خفيتشا كفاراتسخيليا.