يحل نابولي ضيفاً صعباً اليوم الأحد على كريمونيزي في مواجهة مهمة يحتضنها ملعب جيوفاني زيني لحساب الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة بين البارتينوبي صاحب الصدارة برصيد 20 نقطة ومستضيفه الذي يحتل المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذه المواجهة عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق عامر عبد الله.

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام كريمونيزي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: لوتشيانو سباليتي.

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، كيم مين جاي، ليو سكيري أوستيغارد، ماريو روي.

خط الوسط: أندريه فرانك زامبو آنغويسا، ستانيسلاف لوبوتوكا، تانغاي ندومبيلي.

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو، جيوفاني سيميوني، خفيتشا كفاراتسخيليا.