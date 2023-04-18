تشكيلة نابولي المتوقعة أمام ميلان اليوم في إياب دوري أبطال أوروبا 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذا اللقاء الإيطالي المرتقب هذا المساء.

يستضيف نابولي اليوم نظيره ميلان على أرضية ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في إطار منافسات مباراة العودة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يتمنى أبناء الجنوب أن يكون الميلان مرحلة عبور لهم إلى المربع الذهبي للمنافسة على اللقب.

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صافرة البداية ستنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسيتم نقلها على قناة beIN Sports 2 HD Premium بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام ميلان اليوم في إياب دوري أبطال أوروبا

المدرب: لوتشيانو سباليتي

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو ، رحماني ، خوان خيسوس ، ماريو روي

خط الوسط: ندومبيلي ، لوبوتكا ، زيلنسكي

خط الهجوم: لوزانو ، أوسيمين ، كفاراتسخيليا