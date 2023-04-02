البوابة – يستضيف المتصدر نادي نابولي على ملعبه "دييغو أرماندو مارادونا" نظيره نادي ميلان في إطار منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2023.

نادي نابولي يسعى لاختبار منافسه اليوم ومعرفة إمكانياته، حيث أن كلا الفريقين في الطريق للقاء بعضهما في بطولة دوري أبطال أوروبا مرحلة ربع النهائي، أما ميلان سيلعب على النقاط الثلاث في محاولة للبقاء ضمن المراكز الأولى المؤهلة لدوري الأبطال الموسم القادم.

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تنطلق صافرة البداية في مباراة نابولي ضد ميلان في تمام الساعة 09:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل عبر شبكة قنوات أبو ظبي بريميوم على قناة AD Sports 1 HD Premium.

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام ميلان اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: لوتشيانو سباليتي

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: لورينزو ، رحماني ، مين جاي كيم ، أوليفيرا

خط الوسط: أنغويسا ، لوبتكا ، إلماس

خط الهجوم: لوزانو ، سيميوني ، كفاراتسخيليا