تشكيلة نابولي المتوقعة اليوم أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا 2023 نستعرضها من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة مساء اليوم.

يستعد نابولي اليوم لخوض مواجهة مصيرية على أرضية ملعب "سان سيرو" معقل نادي إي سي ميلان الذي لن يفرط بالفوز هذا المساء على أرضه وبين جماهيره العاشقة.

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المواجهة الإيطالية اليوم لن تكون سهلة أبدًا ولن تكون قابلة للتوقع، فبعد أن فاز الروسونيري في آخر لقاء على أرض نابولي برباعية نظيفة، تبعثرت كل الأوراق ولم يعد أحد يعرف هوية الطرف الذي سيعبر للدور القادم.

تشكيلة نابولي المتوقعة اليوم أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا 2023

المدرب: لوتشيانو سباليتي

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: روي ، مين جاي كيم ، رحماني ، لورينزو

خط الوسط: زيلينسكي ، لوبوتكا ، أنغويسا

خط الهجوم: كفاراتسيخيليا ، راسبادوري ، لوزانو