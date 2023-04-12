تعرف على موعد مباراة ميلان ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة النارية في الدور ربع النهائي من البطولة.

يستضيف ميلان اليوم خصمه الصعب ومتصدر الدوري الإيطالي نادي نابولي على أرضية ملعب "سان سيرو" في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023.

آخر لقاء جمع الفريقين كان خلال مسابقة الدوري، وتمكن فيها ميلان من التغلب على نابولي برباعية نظيفة على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا".

موعد مباراة ميلان ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة

تم تحديد موعد مباراة ميلان ونابولي في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023، وسيتم نقل هذه المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بصوت المعلق رؤوف خليف.

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توقيت مباراة ميلان ضد نابولي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 في مختلف الدول العربية:

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية والأردن والعراق ولبنان وسوريا

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان