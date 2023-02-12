تشكيلة نابولي المتوقعة ضد كريمونيسي اليوم في الدوري الإيطالي 12 فبراير 2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة في الجولة 22 من الكالتشيو.

يدخل نادي نابولي اليوم مواجهة على أرضه على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" لمواصلة التألق وتأكيد الأحقية في الصدارة الساحقة برصيد 56 نقطة، وذلك عندما يواجه نظيره كريمونيسي في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي 2023.

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ولا يخفى على أحد أن نادي أبناء الجنوب يقدم أجمل كرة في الموسم الحالي تحت قيادة لوتشيانو سباليتي، حيث أنه يعتلي صدارة الكالتشيو بجدارة ويبعد عن أقرب منافسيه نادي إنتر ميلان بفارق 13 نقطة.

تشكيلة نابولي المتوقعة ضد كريمونيسي اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: لوتشيانو سباليتي

التشكيلة: 4-3-3