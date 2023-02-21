البوابة - تشكيلة نابولي ضد آينتراخت فرانكفورت اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 بدوري أبطال أوروبا نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة في دور الـ16.

يسافر نادي نابولي اليوم إلى ألمانيا لخوض مواجهة قوية على أرضية ملعب "دوتش بانك بارك" أمام نادي آينتراخت فرانكفورت في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023.

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ويطمح أبناء الجنوب الإيطالي بقيادة لوتشيانو سباليتي أن يواصل تقديم الأداء المميز هذا المساء لتحقيق النتيجة الإيجابية التي من شأنها تسهيل المهمة في الإياب على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا".

تشكيلة نابولي ضد آينتراخت فرانكفورت اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 بدوري أبطال أوروبا

المدرب: لوتشيانو سباليتي

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: أوليفيرا ، مين جاي كيم ، رحماني ، لورينزو

خط الوسط: زيلينسكي ، لوبتكا ، أنغويسا

خط الهجوم: كفاراتسخيليا ، أوسيمين ، لوزانو