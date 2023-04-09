تشكيلة نادي النصر المتوقعة أمام الفيحاء في الدوري السعودي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم في الأسبوع 23.

يستعد نادي النصر اليوم لخوض مواجهة قوية خارج الديار على أرضية ملعب "مدينة المجمعة الرياضية" أمام نادي الفيحاء في إطار منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 22-23.

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العالمي كان قد حقق انتصارًا ساحقًا في الجولة الماضية على حساب نادي العدالة برباعية نظيفة، هدفين بتوقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهدفين آخرين بتوقيع أندرسون تاليسكا، ليستمر النصر كثاني الترتيب متخلفًا بنقطة واحدة عن المتصدر الاتحاد.

تشكيلة نادي النصر المتوقعة أمام الفيحاء في الدوري السعودي 2023

المدرب: رودي غارسيا

التشكيلة: 4-5-1

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام ، كونان، ألفارو ، عبد الإله العمري

خط الوسط: عبد الرحمن غريب ، تاليسكا ، غوستافو ، الخيبري

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو