تشكيلة نيوكاسل المتوقعة اليوم أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2022-2023 هي ضمن اهتمامات مشجعي النادي الإنجليزي الذي قدم مباراة قوية في الجولة الماضية أمام متصدر الدوري مانشستر سيتي.

والجميع شاهد تألق نادي نيوكاسل يونايتد في المباراة الماضية التي لعبها أمام مان سيتي في الدوري الإنجليزي، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، وكانت مباراة حماسية جدًا ووجبة دسمة لمحبي المتعة الكروية.

تشكيلة نيوكاسل المتوقعة اليوم أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تشكيلة نيوكاسل المتوقعة اليوم أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي يترقب معرفتها محبي الحماس والإثارة في الدوري الأمتع والأفضل في العالم، ومن المؤكد أن نيوكاسل الذي يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، لن يضيع أي فرصة اليوم لحصد 3 نقاط أخرى ستدفعه إلى الأمام للمنافسة بقوة هذا الموسم.

وبحسب "SportsMole"، فإن إيدي هويي المدير الفني لنادي نيوكاسل سيدفع اليوم بكافة الأوراق التي تضمن له الحصول على الثلاث نقاط أمام وولفرهامبتون، لذلك سيعتمد على التشكيلة التالية:

الحراسة: بوب

الدفاع: تريبير – فابيان شار – بوتمان – بيرن

الوسط: ويلوك – غيماريش – جولينتون - ألميرون

الهجوم: وود - ماكسيمين

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