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تشكيلة نيوكاسل المتوقعة اليوم أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 28 آب / أغسطس 2022 - 10:41
تشكيلة نيوكاسل المتوقعة أمام وولفرهامبتون (المصدر: أ ف ب)
A Newcastle United supporter is seen posing in front of the statue of the late former manager Bobby Robson outside the club's stadium St James' Park in Newcastle upon Tyne in northeast England on October 8, 2021, after the sale of the football club to a Saudi-led consortium was confirmed the previous day. A Saudi-led consortium completed its takeover of Premier League club Newcastle United on October 7 despite warnings from Amnesty International that the deal represented "sportswashing" of the Gulf kingdom's human rights record. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

تشكيلة نيوكاسل المتوقعة اليوم أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2022-2023 هي ضمن اهتمامات مشجعي النادي الإنجليزي الذي قدم مباراة قوية في الجولة الماضية أمام متصدر الدوري مانشستر سيتي.

والجميع شاهد تألق نادي نيوكاسل يونايتد في المباراة الماضية التي لعبها أمام مان سيتي في الدوري الإنجليزي، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، وكانت مباراة حماسية جدًا ووجبة دسمة لمحبي المتعة الكروية. 

تشكيلة نيوكاسل المتوقعة اليوم أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تشكيلة نيوكاسل المتوقعة اليوم أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي يترقب معرفتها محبي الحماس والإثارة في الدوري الأمتع والأفضل في العالم، ومن المؤكد أن نيوكاسل الذي يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، لن يضيع أي فرصة اليوم لحصد 3 نقاط أخرى ستدفعه إلى الأمام للمنافسة بقوة هذا الموسم. 

وبحسب "SportsMole"، فإن إيدي هويي المدير الفني لنادي نيوكاسل سيدفع اليوم بكافة الأوراق التي تضمن له الحصول على الثلاث نقاط أمام وولفرهامبتون، لذلك سيعتمد على التشكيلة التالية: 

الحراسة: بوب
الدفاع: تريبير – فابيان شار – بوتمان – بيرن
الوسط: ويلوك – غيماريش – جولينتون - ألميرون
الهجوم: وود - ماكسيمين

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