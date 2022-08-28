موعد مباراة نيوكاسل ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي هو اليوم الأحد 28 أغسطس 2022، حيث يدخل اليوم نادي نيوكاسل بقوة للمنافسة في الجولة الرابعة من البريميرليغ، وذلك بعد المباراة القوية والتعادل المثير بنتيجة 3-3 الجولة الماضية أمام مان سيتي.

نيوكاسل يونايتد يحتل حاليًا المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط، ويطمح اليوم لتحقيق الانتصار أمام وولفرهامبتون لحصد ثلاث نقاط أخرى تجعله يتقدم للأمام في الترتيب، في حين أن وولفرهامبتون يعاني مع بداية الموسم الحالي ولا يملك إلا نقطة ويتذيل ترتيب الدوري في المركز 18.

موعد مباراة نيوكاسل ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة نيوكاسل ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2022-2023 هو اليوم الأحد 28 أغسطس 2022، وذلك في تمام الساعة 4:00 م بتوقيت السعودية على ملعب "مولينيو"، وسيتم بث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول ترتيب الدوري السعودي 2022-2023 بعد الجولة الأولى