تشكيلة نيوكاسل يونايتد المتوقعة أمام ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضها من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المهمة في الأسبوع 37.

يستضيف نادي نيوكاسل يونايتد اليوم نظيره نادي ليستر سيتي على أرضية ملعب "سانت جيمس بارك" في إطار منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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المواجهة ستكون مثيرة وقوية من كلا الطرفين دون استثناء، حيث أن الماكبايس يريد ثلاث نقاط إضافية لتثبيت أقدامه وتأكيد أحقيته بالمركز الثالث المؤهل لدوري الأبطال، فيما سيحارب ليستر من أجل الفوز للابتعاد عن المراكز الثلاثة الأخيرة وتفادي الهبوط.

تشكيلة نيوكاسل المتوقعة أمام ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: إيدي هاو

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: تريبيير ، شار ، بوتمان ، بورن

خط الوسط: جولينتون ، غيماريش ، ميرفي

خط الهجوم: ألميرون ، ويلسون ، إيساك