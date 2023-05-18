تعرف على تشكيلة نيوكاسل يونايتد المتوقعة اليوم ضد برايتون في الدوري الإنجليزي 2022-2023، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المؤجلة من الأسبوع 25.

يستضيف نادي نيوكاسل يونايتد اليوم نظيره نادي برايتون على أرضية ملعب "سانت جيمس بارك" في إطار منافسات الجولة 25 المؤجلة من فبراير الماضي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وستكون مباراة مثيرة من كلا الطرفين، حيث أن الماكبايس يريد كسب المواجهة وحصد النقاط لضمان بقاؤه في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، كما أن برايتون سيحارب على مركزه الحالي كخامس الترتيب.

تشكيلة نيوكاسل يونايتد المتوقعة اليوم ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

المدرب: إيدي هاو

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: تربيير ، شار ، بوتمان ، بورن

خط الوسط: جولينتون ، غيماريش ، ويلوك

خط الهجوم: ألميرون ، ويلسون ، إيساك