البوابة – يستعد نادي نيوكاسل يونايتد اليوم لاستقبال خصمه نادي مانشستر يونايتد على أرضية ملعب "سانت جيمس بارك" في إطار منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

نيوكاسل سيلعب بالقوة الضاربة أمام الشياطين الحمر، خاصة أن المباراة على أرضه وبين جمهوره، إلى جانب أن نيوكاسل بحاجة لضمان الثلاث النقاط لتأمين مقعد ضمن الأوائل في الترتيب والتأهل لأي بطولة الموسم القادم.

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تنطلق صافرة البداية في مباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة نيوكاسل يونايتد المتوقعة ضد مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: إيدي هاو

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: تريبير ، شار ، بوتمان ، دان بورن

خط الوسط: لونغستاف ، غيمارايش ، ويلوك

خط الهجوم: ميرفي ، إيساك ، سانت ماكسيمين