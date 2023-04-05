تشكيلة نيوكاسل يونايتد المتوقعة ضد وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المؤجلة من الأسبوع 7.

يستعد نيوكاسل يونايتد اليوم ليحل ضيفًا على أرضية ملعب "استاد لندن الأولمبي" لمواجهة وست هام يونايتد في إطار منافسات الجولة 7 المؤجلة من 11 سبتمبر 2022.

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نيوكاسل يدخل اللقاء اليوم منتشيًا بفوزه المستحق على مانشستر يونايتد في الجولة الماضية بهدفين مقابل لا شيء، إلى جانب أنه يتطلع لتحقيق فوز آخر اليوم لتثبيت أقدامه كثالث الترتيب في مسابقة البريميرليغ.

تشكيلة نيوكاسل يونايتد المتوقعة ضد وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: إيدي هاو

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: دان بورن ، بوتمان ، شار ، تريبير

خط الوسط: ويلوك ، غيمارايش ، لونغستاف

خط الهجوم: سانت ماكسيمين ، إيساك ، ميرفي