تشكيلة هولندا المتوقعة أمام السينغال اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهة الثانية في المجموعة الأولى اليوم.

يبدأ منتخب هولندا اليوم أولى مبارياته في كأس العالم قطر 2022 أمام منتخب السينغال في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ويعد منتخب الطواحين من أفضل المنتخبات التي تمتلك سجل حافل في كأس العالم، حيث أنه خاض ثلاث نهائيات في 1974، 1978، 2010، ورغم ذلك لم يحالف الحظ الهولنديين للفوز بأغلى الألقاب ولا مرة.

تشكيلة هولندا المتوقعة أمام السينغال اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة هولندا المتوقعة أمام السينغال اليوم في كأس العالم 2022 تحدثت عنها العديد من المواقع والمصادر الرياضية خلال الساعات الماضية، ومن المتوقع أن يعتمد مدرب الطواحين لويس فان خال على خطة لعب 3-5-2، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: بيلو

الدفاع: فان دايك – دي فري - تيمبير

الوسط: أكي – بليند – جاكبو – فرينكي دي يونغ - دومفريس

الهجوم: بيرغوين - يانسن

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