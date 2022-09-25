تشكيلة هولندا المتوقعة أمام بلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

تستمر مساء اليوم منافسات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية، حيث يستضيف منتخب هولندا نظيره منتخب بلجيكا على ملعب "يوهان كرويف"، وتسعى الطواحين لتأكيد الصدارة اليوم على حساب بلجيكا والتأهل إلى الدور المقبل، حيث أن نقطة واحدة ستكون كافية.

تشكيلة هولندا المتوقعة أمام بلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تشكيلة هولندا المتوقعة أمام بلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب التقارير، فإن مدرب الطواحين فان خال سيعتمد خطة لعب 3-5-2، وستكون ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: سيليسن

الدفاع: دي ليخت – فان دايك - أكي

الوسط: دافي كلاسين – دومفريس – بليند – تايلور - مالاسيا

الهجوم: جاكبو - بيرغوين

وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية، ولن تكون المباراة مذاعة على أي قناة في الشرق الأوسط، ولكن يمكن متابعة المباراة من خلال التطبيق الرسمي للاتحاد الأوروبي UEFA.TV.

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