تشكيلة هولندا المتوقعة أمام بولندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

يحل اليوم منتخب هولندا ضيفًا على نظيره منتخب بولندا في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023 على الملعب الوطني في وارسو، حيث يسعى المنتخب الهولندي لتحقيق الفوز ليحافظ على صدارة المجموعة، فهو في المركز الأول حاليًا برصيد 10 نقاط.

تشكيلة هولندا المتوقعة أمام بولندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تشكيلة هولندا المتوقعة أمام بولندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية هي محط اهتمام متابعي المنافسات الأوروبية، وبحسب ما نقلته المواقع والمصادر الأوروبية، فمن المتوقع أن يعتمد مدرب المنتخب الهولندي فان خال خطة لعب 3-5-2، وستتضمن التشكيلة الأسماء التالية:

الحراسة: سيليسن

الدفاع: دي فري – فان دايك – دي ليخت

الوسط: دومفريس – برغيوس – كووبميينيرز – دي يونغ - مالاسيا

الهجوم: ديباي - جاكبو

ولن تكون مباريات دوري الأمم الأوروبية مذاعة عربيًا على أي قناة، ولكن تم تحديد القنوات التي ستذيع المباريات ومن أبرزها تطبيق UEFA TV وقنوات أخرى مثل Sky sport.

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