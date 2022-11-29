تشكيلة هولندا المتوقعة اليوم لمواجهة قطر في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم في هذه المقالة، إلى جانب أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة في المجموعة الأولى.

يستعد منتخب هولندا هذا المساء لخوض آخر مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب قطر الذي غادر رسميًا منافسات كأس العالم 2022، ورغم أن هولندا لديها 4 نقاط في رصيدها بعد تحقيقها فوز وتعادل، إلّا أنها تحتاج للفوز اليوم حتى تصل للدور المقبل دون الدخول في حسابات معقدة في حال فازت السنغال على الإكوادور.

تشكيلة هولندا المتوقعة اليوم لمواجهة قطر في كأس العالم 2022

تشكيلة هولندا المتوقعة اليوم لمواجهة قطر في كأس العالم 2022 تم تناقلها عبر العديد من المواقع والمصادر الرياضية، وبحسب التحليلات النهائية، من المقرر أن يعتمد مدرب الطواحين لويس فان خال على خطة لعب 3-4-1-2، وستدخل في تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: نوبرت

الدفاع: دي ليخت ، فان دايك ، أكي

الوسط: دومفريس ، دي يونغ ، كووبميينيرز ، بليند

الهجوم: دافي كلاسين ، بيرغوين ، جاكبو

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