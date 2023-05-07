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تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام أتالانتا اليوم في الدوري الإيطالي 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 07 أيّار / مايو 2023 - 06:52
(Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
(Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام أتالانتا اليوم في الدوري الإيطالي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 34. 

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يحل يوفنتوس اليوم ضيفًا على أرضية ملعب "أتليتي أزوري إيطاليا" لمواجهة أتالانتا في إطار منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023.

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اليوفي بعد إعادة النقاط يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، ويسعى من خلال مواجهة اليوم لتثبيت أقدامه في المراكز الأربعة الأولى المؤهلة للبطولة الأغلى أوروبيًا الموسم القادم بطولة دوري أبطال أوروبا. 

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام أتالانتا اليوم في الدوري الإيطالي 2023

المدرب: ماسيميليانو أليغري
التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: تشيزني 

خط الدفاع: ساندرو ، بريمر ، غاتي ، كوادرادو

خط الوسط: رابيو ، لوكاتيلي ، فاجيولي

خط الهجوم: إيلينغ جونيور ، ميليك ، دي ماريا


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