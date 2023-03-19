تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام إنتر ميلان اليوم في الدوري الإيطالي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم في ديربي إيطاليا.

يخوض نادي يوفنتوس اليوم ديربي إيطاليا خارج الديار أمام نادي إنتر ميلان على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في إطار منافسات الجولة 27 من مسابقة الكالتشيو 2023.

اقرأ أيضًا: محمد صلاح يقترب من باريس سان جيرمان

وستنطلق صافرة مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان اليوم الأحد 19 مارس 2023 في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

يحتل حاليًا اليوفي المركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة، وذلك على الرغم من أزمة حسم النقاط التي أدت إلى ضياع 15 نقطة في مهب الريح، لذلك يتطلع المشجعين اليوم أن يواصل الفريق تقديم النتائج الإيجابية أوروبيًا ومحليًا أيضًا.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام إنتر ميلان اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: ماسيميليانو أليغري

التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو ، بريمر ، غاتي

خط الوسط: كوستيتش ، رابيو ، لوكاتيلي ، فاغيولي ، كوادرادو

خط الهجوم: فلاهوفيتش ، دي ماريا