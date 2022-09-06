تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 يترقبها متابعي ومحبي النادي الإيطالي، حيث يطمح مشجعي السيدة العجوز أن يتمكن الفريق بقيادة أليغري أن يحقق شيئًا هذا الموسم في دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يحل نادي يوفنتوس ضيفًا على نظيره نادي باريس سان جيرمان على ملعب "حديقة الأمراء" اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية، وذلك في المباراة التي ستلعب ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022-2023.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطاال أوروبا 2023

كشفت بعض التقارير والمصادر الأوروبية عن تشكيلة يوفنتوس المتوقعة اليوم أمام باريس سان جيرمان، وبحسب ما ورد فإن المدرب الإيطالي ماسيميانو أليغري سيعتمد خطة لعب الفريق المعتادة، ومن المتوقع أن يدخل اليوم ضمن تشكيلة يوفنتوس المتوقعة الأسماء التالية:

الحراسة: بيرين

الدفاع: دانيلو – بونوتشي – بريمر - ساندرو

الوسط: لوكاتيلي – باريديس – رابيو – كوادرادو - كوستيتش

الهجوم: فلاهوفيتش

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