تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام بولونيا اليوم في الدوري الإيطالي نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة وبقية التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء.

يستضيف اليوم يوفنتوس نظيره بولونيا على ملعب "أليانز ستاديوم" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، حيث يسعى اليوم أليغري لتصحيح المسار مع جماهير اليوفي وتحقيق الفوز، خاصة بعد النتائج المخيبة للآمال على الصعيدين المحلي والأوروبي.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام بولونيا اليوم في الدوري الإيطالي

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام بولونيا اليوم في الدوري الإيطالي تحدثت عنها المصادر والمواقع الأوروبية، وبحسب ما تابعنا وعرفنا من آخر التحليلات، فإن المدرب ماسيميليانو أليغري قد يعتمد خطة لعب 3-5-2، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: تشيزني

الدفاع: بريمر – بونوتشي - دانيلو

الوسط: كوادرادو – لوكاتيلي – باريديس – رابيو - كوستيتش

الهجوم: فلاهوفيتش - ميليك

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