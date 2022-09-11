تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام ساليرنيتانا اليوم في الدوري الإيطالي نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء.

وبعد الخسارة الأخيرة أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، يتابع اليوم نادي يوفنتوس بقيادة أليغري مشواره في الدوري الإيطالي، حيث يطمح جماهير السيدة العجوز أن يحقق فريقهم الفوز اليوم للتقدم في ترتيب الكالتشيو، خاصة وأن اليوفي يحتل حاليًا المركز الثامن.

ومن المقرر أن يستضيف يوفنتوس اليوم نادي ساليرنيتانا على ملعب "أليانز ستاديوم" الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة السادسة من الكالتشيو.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام ساليرنيتانا اليوم في الدوري الإيطالي

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام ساليرنيتانا اليوم في الدوري الإيطالي تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب ما ورد فإن المدرب ماسيميانو أليغري سيعتمد خطة لعب 3-5-2، ومن المقرر أن يدخل ضمن تشكيلة يوفنتوس المتوقعة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: بيرين

الدفاع: غاتي – بريمر – روغاني

الوسط: كوستيتش – رابيو – باريديس – ماكيني – دي تشيليو

الهجوم: فلاهوفيتش – مويس كين

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