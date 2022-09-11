موعد مباراة يوفنتوس وساليرنيتانا في الدوري الإيطالي 2022-2023 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء في الكالتشيو.

ويستضيف اليوم نادي يوفنتوس نظيره ساليرنيتانا على ملعب "أليانز ستاديوم" ضمن منافسات الجولة السادسة من الكالتشيو، ويتطلع جماهير السيدة العجوز اليوم أن يعدل أليغري الكفة قليلًا وأن يحصد الثلاث نقاط، خاصة وأن النادي في المركز الثامن في ترتيب الدوري ولا يزال يحتاج المزيد من العمل والمثابرة في حال أراد المنافسة هذا الموسم على لقب الدوري.

موعد مباراة يوفنتوس وساليرنيتانا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

موعد مباراة يوفنتوس وساليرنيتانا في الدوري الإيطالي هو اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022، حيث سيحل ساليرنيتانا ضيفًا على يوفنتوس على ملعب "أليانز ستاديوم" ضمن منافسات الجولة السادسة من الكالتشيو.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة يوفنتوس وساليرنيتانا اليوم في تمام الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية، والقناة الناقلة لهذا اللقاء هي قناة AD Sports Premium 1، وقناة StarzPlay App.

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