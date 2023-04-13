تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام سبورتنج لشبونة اليوم في الدوري الأوروبي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يستضيف نادي يوفنتوس اليوم نظيره نادي سبورتنج لشبونة على أرضية ملعب "أليانز ستاديوم" في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي موسم 2022-2023.

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المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وسيتم بثها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium، بصوت المعلق علي محمد علي.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام سبورتنج لشبونة اليوم في الدوري الأوروبي 2023

المدرب: ماسيميليانو أليغري

التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: غاتي ، بريمر ، ساندرو

خط الوسط: كوادرادو ، فاغيولي ، لوكاتيلي ، رابيو ، كوسيتيتش

خط الهجوم: دي ماريا ، ميليك