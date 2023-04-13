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تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام سبورتنج لشبونة اليوم في الدوري الأوروبي 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 13 نيسان / أبريل 2023 - 09:20
(Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
(Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام سبورتنج لشبونة اليوم في الدوري الأوروبي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم. 

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يستضيف نادي يوفنتوس اليوم نظيره نادي سبورتنج لشبونة على أرضية ملعب "أليانز ستاديوم" في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي موسم 2022-2023.

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المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وسيتم بثها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium، بصوت المعلق علي محمد علي.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام سبورتنج لشبونة اليوم في الدوري الأوروبي 2023

المدرب: ماسيميليانو أليغري
التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: تشيزني
خط الدفاع: غاتي ، بريمر ، ساندرو
خط الوسط: كوادرادو ، فاغيولي ، لوكاتيلي ، رابيو ، كوسيتيتش
خط الهجوم: دي ماريا ، ميليك


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