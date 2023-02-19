البوابة - تنتظر يوفنتوس مواجهة مهمة اليوم الأحد يواجه فيها مستضيفه سبيزيا اليوم على ملعب ألبرتو بيكو في واحدة من أبرز مباريات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإيطالي.

يجد يوفي نفسه قبل انطلاق صافرة بداية هذا اللقاء في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة بعد خصم 15 نقطة من رصيده، فيما يحتل سبيزيا المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة.

تقام المباراة مساء اليوم في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق خالد الغول.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام سبيزيا اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: ليوناردو بونوتشي، دانييلي روغاني، دانيلو.

خط الوسط: فيليب كوستيتش، أدريان رابيو، مانويل لوكاتيلي، ماتيا دي شيليو.

خط الهجوم: فيديريكو كييزا، دوشان فلاهوفيتش، آنخيل دي ماريا.