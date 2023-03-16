تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام فرايبورغ اليوم في إياب الدوري الأوروبي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد نادي يوفنتوس اليوم لخوض مواجهة مهمة خارج الديار على أرضية ملعب "يوروبا بارك" أمام خصمه نادي فرايبورغ الألماني في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

اقرأ أيضًا: مدير إنتر ميلان: لوكاكو سيعود إلى تشيلسي

اليوفي كان قد حسم مباراة الذهاب بالفوز بنتيجة 1-0 عن طريق النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، ويطمح عشاق النادي الإيطالي هذا المساء أن يتمكن الفريق بقيادة أليغري من العبور إلى دور ربع النهائي في البطولة.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام فرايبورغ اليوم في إياب الدوري الأوروبي

المدرب: ماسيميليانو أليغري

التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو ، روغاني ، دي تشيليو

خط الوسط: كوستيتش ، رابيو ، لوكاتيلي ، ميريتي ، كوادرادو

خط الهجوم: فلافوهيتش ، دي ماريا