تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام لاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي 2022-2023 نستعرضها لكم في هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة اليوم المقرر أن تنطلق الساعة 10:45 مساءً بتوقيت السعودية عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

يستعد يوفنتوس اليوم لخوض مواجهة على أرضه أمام لاتسيو على ملعب "أليانز ستاديوم" في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الإيطالي، وستكون هذه المباراة الأخيرة في الدوري هذا العام، استعدادًا لمنافسات كأس العالم قطر 2022 التي تنطلق 20 نوفمبر الأحد القادم.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام لاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام لاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي تناقلتها عدة مواقع ومصادر رياضية عالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات من المقرر أن يعتمد المدرب أليغري على خطة لعب 3-5-1-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: تشيزني

الدفاع: بريمر – بونوتشي - دانيلو

الوسط: كوادرادو – فاغيولي – لوكاتيلي – رابيو – كوستيتش - ميريتي

الهجوم: ميليك

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