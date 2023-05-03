تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام ليتشي اليوم في الدوري الإيطالي 2023 نستعرضها فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 33.

يستضيف نادي يوفنتوس اليوم نظيره نادي ليتشي على ملعب "أليانز ستاديوم" في إطار منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023.

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وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر والسودان وقطر، وسيتم نقلها عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية على قناة AD Sports Premium 1 بصوت المعلق حازم عبد السلام.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام ليتشي اليوم في الدوري الإيطالي 2023

المدرب: ماسيميليانو أليغري

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوادرادو ، غاتي ، بريمر ، ساندرو

خط الوسط: فاجيولي ، لوكاتيلي ، رابيو

خط الهجوم: دي ماريا ، ميليك ، إلينج جونيور