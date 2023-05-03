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تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام ليتشي اليوم في الدوري الإيطالي 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 03 أيّار / مايو 2023 - 10:44
(Photo by Isabella BONOTTO / AFP)
(Photo by Isabella BONOTTO / AFP)

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام ليتشي اليوم في الدوري الإيطالي 2023 نستعرضها فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 33.

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يستضيف نادي يوفنتوس اليوم نظيره نادي ليتشي على ملعب "أليانز ستاديوم" في إطار منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023.

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وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر والسودان وقطر، وسيتم نقلها عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية على قناة AD Sports Premium 1 بصوت المعلق حازم عبد السلام. 

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام ليتشي اليوم في الدوري الإيطالي 2023

المدرب: ماسيميليانو أليغري
التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوادرادو ، غاتي ، بريمر ، ساندرو

خط الوسط: فاجيولي ، لوكاتيلي ، رابيو 

خط الهجوم: دي ماريا ، ميليك ، إلينج جونيور


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