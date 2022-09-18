تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام مونزا اليوم في الدوري الإيطالي نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم.

ويسعى اليوم يوفنتوس لتعديل الكفة قليلًا وتحقيق الفوز لمراضاة جماهير السيدة العجوز، خاصة بعد النتائج المخيبة للآمال مؤخرًا، مثل التعادل أمام ساليرنيتانا في الدوري بنتيجة 2-2، بالإضافة إلى الخسارة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، ومن قبلها الخسارة أمام بي إس جي.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة يوفنتوس ومونزا الساعة 4:00 م بتوقيت السعودية، حيث سيحل يوفنتوس ضيفًا على مونزا على ملعب "يو باور" ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، على قناة AD Sports Premium 1.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام مونزا اليوم في الدوري الإيطالي

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام مونزا اليوم تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، ومن المقرر أن يعتمد المدرب أليغري خطة لعب 4-2-2، وسيدخل ضمن تشكيلة يوفنتوس اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: بيرين

الدفاع: ساندرو – بونوتشي – بريمر - تشيليو

الوسط: ماكيني – باريديس – فاجيولي - كوستيتش

الهجوم: مويس كين - فلاهوفيتش

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة