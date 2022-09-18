موعد مباراة يوفنتوس ومونزا في الدوري الإيطالي نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم.

يستعد اليوم عشاق الكرة الأوروبية لمتابعة منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، حيث يحل اليوم يوفنتوس ضيفًا على مونزا على ملعب "يو باور ستاديوم".

ويسعى يوفنتوس اليوم لتحقيق الفوز لمراضاة جماهير السيدة العجوز، خاصة بعد النتائج المخيبة للآمال محليًا وأوروبيًا، حيث أن اليوفي تلقى هزيمتين حتى الآن في دوري أبطال أوروبا، كما تعادل المباراة الماضية في الدوري أمام ساليرنيتانا 2-2، ويحتل حاليًا المركز الثامن في ترتيب الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ومونزا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

موعد مباراة يوفنتوس ومونزا في الدوري الإيطالي اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، حيث يحل يوفنتوس ضيفًا على مونزا على ملعب "يو باور ستاديوم" في تمام الساعة 4:00 م بتوقيت السعودية، في منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة يوفنتوس ضد مونزا على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وتحديدًا على قناة AD Sports Premium 1، أو من خلال قنوات StarzPlay App.

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