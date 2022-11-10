تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام هيلاس فيرونا اليوم في الدوري الإيطالي 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد يوفنتوس اليوم لخوض مواجهة خارج أرضه أمام هيلاس فيرونا على ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي" في إطار منافسات الجولة 14 من الدوري الإيطالي، وهي المباراة قبل الأخيرة لليوفي هذا العام قبل بداية كأس العالم قطر 2022 في 20 نوفمبر المقبل.

ويتطلع مشجعي البيانكونيري أن يكون فوز فريقهم في الجولة الماضية على إنتر ميلان بمثابة العودة لمسار الانتصارات والنتائج الإيجابية التي افتقدت منذ بداية الموسم وأدت إلى خروج أليغري وفرقته من دوري الأبطال.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام هيلاس فيرونا اليوم في الدوري الإيطالي

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام هيلاس فيرونا اليوم في الدوري الإيطالي تداولتها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية خلال الساعات الماضية، ومن المقرر أن يعتمد المدرب ماسيميليانو أليغري على خطة لعب 3-5-2، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: تشيزني

الدفاع: دانيلو – بونوتشي - بريمر

الوسط: كوستيتش – رابيو – لوكاتيلي – فاغيولي - كوادرادو

الهجوم: ميليك – دي ماريا

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