تشكيلة يوفنتوس المتوقعة اليوم أمام ساسولو في الدوري الإيطالي يترقبها عشاق السيدة العجوز عن كثب، خاصة قبل انطلاق المباراة التي من المقرر أن تقام الليلة الساعة 9:45 بتوقيت السعودية على ملعب "إليانز ستاديوم" ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

ومن المتوقع أن يكون هناك بعض الغيابات في صفوف يوفنتوس، أبرزها أدريان رابيو، مويس كين، بول بوجبا، آرثر ميلو، كييزا، كايو جورج، والحارس فويتشيك تشيزني، ولم يتم التأكيد حتى الآن حول جاهزية كل من فيليب كوستيتش وأليكس ساندرو.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة اليوم أمام ساسولو في الدوري الإيطالي

على ما يبدو أن مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليغري قد يعتمد على خدمات اللاعبين الذين انضموا حديثًا للنادي وهم جيلسون بريمر وأنخيل دي ماريا، وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام ساسولو اليوم:

حراسة المرمى: بيرين

الدفاع: دي تشيليو - بريمر - بونوتشي - دانيلو

الوسط: ماكيني - لوكاتيلي - زكريا - كوادرادو

الهجوم: دي ماريا - فلاهوفيتش

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

موعد حفل الكرة الذهبية 2022 والأسماء المرشحة والقنوات الناقلة