تشكيلة يوفنتوس المتوقعة ضد ساسولو اليوم في الدوري الإيطالي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يستعد نادي يوفنتوس اليوم لخوض مواجهة قوية خارج الديار على أرضية ملعب "استاد مابي" أمام ساسولو في إطار منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإيطالي 2023.

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ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية بين اليوفي وساسولو في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على قناة أبو ظبي بريميوم 1 بصوت المعلق عامر عبد الله.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة ضد ساسولو اليوم في الدوري الإيطالي 2023

المدرب: ماسيميليانو أليغري

التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: بيرين

خط الدفاع: دانيلو ، بريمر ، غاتي

خط الوسط: كوسيتيتش ، رابيو ، لوكاتيلي ، فاغيولي ، دي تشيليو

خط الهجوم: فلاهوفيتش ، دي ماريا