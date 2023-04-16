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تشكيلة يوفنتوس المتوقعة ضد ساسولو اليوم في الدوري الإيطالي 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 16 نيسان / أبريل 2023 - 10:25
(Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
(Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة ضد ساسولو اليوم في الدوري الإيطالي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم. 

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يستعد نادي يوفنتوس اليوم لخوض مواجهة قوية خارج الديار على أرضية ملعب "استاد مابي" أمام ساسولو في إطار منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإيطالي 2023.

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ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية بين اليوفي وساسولو في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على قناة أبو ظبي بريميوم 1 بصوت المعلق عامر عبد الله. 

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة ضد ساسولو اليوم في الدوري الإيطالي 2023

المدرب: ماسيميليانو أليغري
التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: بيرين
خط الدفاع: دانيلو ، بريمر ، غاتي
خط الوسط: كوسيتيتش ، رابيو ، لوكاتيلي ، فاغيولي ، دي تشيليو
خط الهجوم: فلاهوفيتش ، دي ماريا


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