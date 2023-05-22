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تشكيلة يوفنتوس المتوقعة لمواجهة إمبولي اليوم في الدوري الإيطالي 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 22 أيّار / مايو 2023 - 08:42
(Photo by JORGE GUERRERO / AFP)
(Photo by JORGE GUERRERO / AFP)

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة لمواجهة إمبولي اليوم في الدوري الإيطالي 2022-2023 نستعرضها من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المهمة في الأسبوع 36.

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يستعد نادي يوفنتوس اليوم لخوض مواجهة خارج الديار على أرضية ملعب "كارلو كاستيلاني" أمام نادي إمبولي في إطار منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإيطالي، وذلك في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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اليوفي يدخل هذه المواجهة ويأمل في تحقيق فوز يرضي جماهيره ويضمن له المركز الثاني في ترتيب الكالتشيو، خاصة بعد الخسارة في نصف النهائي والخروج من بطولة الدوري الأوروبي على يد نادي إشبيلية الإسباني الخميس الماضي.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة لمواجهة إمبولي اليوم في الدوري الإيطالي 2023

المدرب: ماسيميليانو أليغري
التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: تشيزني
خط الدفاع: روجاني ، بريمر ، غاتي
خط الوسط: كوسيتيتش ، رابيو ، باريديس ، ميريتي ، باربييري
خط الهجوم: فلاهوفيتش ، ميليك

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